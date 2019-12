Piatek, il gol manca dal 20 Ottobre contro il Lecce

Nonostante Pioli ieri in conferenza stampa abbia affermato che "Piatek non è un caso", guardando i numeri e le statistiche del polacco viene da domandarsi se forse il tecnico emiliano non abbia voluto proteggere il polacco. Il pistolero non spara più dal 20 Ottobre scorso dal gol del 2-1 contro il Lecce poi gelato dal pareggio di Calderoni. Un digiuno che dura da più di un mese e mezzo che se raffrontato al bottino dello scorso anno del polacco è impietoso: Piatek, infatti, alla quattordicesima giornata dello scorso campionato aveva già segnato 11 gol con la maglia del Genoa.

I numeri, si sa, sono freddi e impietosi, alle volte anche bugiardi ma in questo caso illustrano benissimo la situazione del pistolero. La pistola da tempo è scarica e la speranza di tutti i tifosi milanisti è che possa ritrovare i proiettili perduti già da stasera contro il Bologna, l'ennesima chance per dimostrare a tutti che il Piatek dello scorso anno era un'eccezione ma la regola.