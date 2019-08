Piatek, il minutaggio di Giampaolo per disciplinarlo e renderlo totale

Krzysztof Piatek, da gennaio in forza al Milan, con il quale ha già timbrato il cartellino 11 volte in 21 presenze totali, è l'attaccante più utilizzato da Marco Giampaolo nel corso di questa estate (299'). Se l'attaccante polacco ha trovato la rete con una facilità disarmante nel corso della sua stagione d'esordio in Serie A, ripetersi è sempre la sfida più difficile. L'ex attaccante del Genoa, inoltre, ha nell'istinto killer il proprio punto di forza principale, ed impiegarlo (ed impiegarsi) in un contesto tattico preciso, definito e funzionante potrebbe portarlo alla definitiva consacrazione. Il compromesso è il sacrificio, il lavoro di movimenti e di interazioni che sarà richiesto dal tecnico abruzzese al suo numero 9. Questione di tempo, di minuti e di minutaggio: Marco Giampaolo sta disciplinando il proprio bomber, con la prospettiva di una totalità che avrebbe pochi eguali in Italia. E forse anche in Europa.