Piatek, la condizione non è ancora al 100%: ecco perché Pioli gli preferisce Leao

Nonostante il gol contro il Lecce, questa sera Stefano Pioli farà partite Krzyzstof Piatek dalla panchina. Nel corso della conferenza stampa di ieri, l’allenatore milanista ha ammesso come l’attaccante polacco non sia ancora al 100% della condizione fisica, il che non gli permette di essere brillante per 90 minuti in entrambe le fasi. Per questo motivo, anche oggi ci sarà Rafael Leao dall’inizio come punta centrale.