Piatek, l’alibi dei mancati rifornimenti non regge più

Il Milan continua a faticare in zona gol. Il banco degli imputati - scrive La Gazzetta dello Spot - è pesantemente occupato da Piatek. E se prima aveva l’alibi dei mancati rifornimenti, ora la cosa non regge più: contro la Juventus, infatti, il polacco si è ritrovato in area tre palloni ghiotti (uno, di testa, ghiottissimo) da gestire nei primi venti minuti e non ne ha capitalizzato nemmeno uno. Il confronto con l’anno scorso è impietoso: tre gol contro nove, 2.8 di media al tiro contro 4.2.