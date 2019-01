Piatek, numeri da vero bomber: segna un gol ogni cinque tiri

Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa, è certamente una delle sorprese più belle di questo campionato di Serie A, tanto da attirare le attenzioni di diversi club per la prossima stagione, tra cui anche il Milan. Il polacco si sta dimostrando un grande bomber (13 gol in 19 partite) e un grande cecchino: come riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti rossoblù segna infatti una rete ogni cinque tiri.