Stefano Pioli non ha ancora deciso chi schierare al centro dell’attacco nella gara contro il Bologna. Il ballottaggio, ovviamente, è tra Piatek e Leao, i quali stanno facendo una fatica tremenda a trovare la via del gol. Come riporta Tuttosport, il tecnico rossonero deciderà nei prossimi allenamenti chi mandare in campo al Dall’Ara.