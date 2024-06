Piccinini: "Mentre De Laurentiis ha messo Conte davanti a tutti, il Milan vuole proseguire nella linea di Pioli"

Sandro Piccinini, presente al Festival della Serie A a Parma, ha parlato di tanti temi legati alla Serie A ai media presenti, tra cui TMW.

Fonseca può essere la scelta giusta per il Milan?

"Il Milan ha fatto una scelta diversa. Siccome viene da 5 anni positivi, con un normale one come Pioli, ha voluto proseguire nella stessa direzione. Ha voluto ciè puntare su un allenatore dal curriculum importante ma non importantissimo, che quindi è molto contento di andare al Milan e che quindi non avrà grosse pretese. Sarà la società a fare la squadra, poi Fonseca farà l'allenatore. Mentre De Laurentiis ha messo Conte davanti a tutti, il Milan vuole proseguire nella linea di Pioli. E' un rischio, perché con un allenatore non fortissimo deve vincere subito. Se perde 5 partite può andare in difficoltà: mentre Conte avrà le spalle robuste anche in caso di partenza negativa, con Fonseca si rischia un po' di più".