Piers Morgan: "Simon Kjaer, sei un eroe"

Piers Morgan, noto giornalista britannico, ha commentato su Twitter quanto fatto da Simon Kjaer questo pomeriggio per soccorrere il compagno Christian Eriksen, che ha avuto improvvisamente un malore durante Danimarca-Finlandia. Per il giornalista inglese l'intervento del difensore rossonero è stato eroico: "Il capitano della Danimarca Simon Kjaer si è assicurato che Eriksen non si strozzasse con la lingua mentre era svenuto, gli ha effettuato una Rianimazione Cardio Polmonare, ha detto alla squadra di formare uno scudo "protettivo" intorno al compagno, ha consolato la moglie di Eriksen in lacrime e infine ha guidato i compagni nel ritorno in campo alla ripresa del match. Tu, Sir, sei un eroe".

Denmark’s captain ⁦@simonkjaer1989⁩ ensured Eriksen didn't swallow his tongue when he was unconscious, gave him CPR, told the squad to form a protective shield around him, consoled Eriksen’s horrified wife & has now led his team back into the game. You, sir,⁩ are a hero. pic.twitter.com/ih3qJm1x7s