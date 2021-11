Pin: "Pioli ha tutto per riportare un trofeo in casa rossonera"

Per commentare il coronamento del percorso di mister Pioli in rossonero, TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto il suo ex compagno di squadra a Firenze, Celeste Pin.

Dopo il rinnovo, qual è il prossimo obiettivo col Milan?

"Vincere qualcosa... Secondo me Pioli ha tutto per riportare un trofeo in casa rossonera e trovare la definitiva consacrazione"