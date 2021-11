Per commentare il coronamento del percorso di mister Pioli in rossonero, TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto il suo ex compagno di squadra a Firenze, Celeste Pin. "Stefano si merita tutto questo. Non ha mai detto parole fuori posto, né da giocatore né da allenatore. È un allenatore preciso, che mette sempre al centro il bene del gruppo".