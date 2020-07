Pinato: "Mai avuto dubbi su Donnarumma, si vedevano subito le qualità innate"

L'ex portiere Davide Pinato, oggi preparatore nelle giovanili del Milan, ha detto la sua ai microfoni di Radio Sportiva a proposito di Gigio Donnarumma: "Non ho mai avuto dubbi su di lui, l’ho accolto a casa Milan il primo anno e si vedevano subito le qualità innate. Non mi stupisce che sia a questi livelli. Poi ogni tanto fa qualche errore ma è un grandissimo. Dal punto di vista tecnico può migliorare perché ha solo 21 anni, ma è un portiere di altissimo livello: se migliorerà diventerà il numero 1 mondiale. Mi aspettavo una carriera così per lui”.