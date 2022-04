Pioli a DAZN: "Oggi è mancato il gol, la squadra ha affrontato bene le partita. Onorati di essere qui"

MilanNews.it

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha commentato così il pareggio con il Bologna: "E' mancato il gol, la squadra ha fatto di tutto per fare la partita, ha calciato tanto in porta ma non è stata la serata migliore negli ultimi 20 metri. Avversario più semplice? Non sono d'accordo. Tutte le squadre si giocano tanto e tutte le partite vanno lottate e combattute".

Sulla preparazione: "Si sta sempre attenti a tutto, la squadra ha preparato bene e l'ha affrontata bene. Non siamo stati nè troppo ansiosi nè presuntuosi. E' chiaro che con l'andare nel minuti un po' di lucidità si è persa, ma non per la pressione. I tifosi sono stati fantastici, sono un fattore positivo e non che ci può condizionare".

Sulla delusione: "Appena finito la partita c'è più attenzione sul risultato, c'è delusione ma domani si riparte col solito equilibrio e convinzione. La squadra sta dimostrando di avere fiducia nelle proprie caratterisitche e deve continuare così, poi cercheremo di analizzare bene questa gara per fare bene a Torino, gara difficile".

Sulla squadra: "Siamo un team unito e stiamo lavorando bene. Non ci tiriamo indietro e vogliamo arrivare fino alle fine, per noi è un onore essere qui e siamo felici, dobbiamo essere felici. Abbiamo lavorato tanto per esserci e dobbiamo lavorare ancora bene".

Sulla corsa scudetto: "Ho sempre detto che sarebbe stato un campionato equilibrato con tre squadre che lotteranno fino alla fine".