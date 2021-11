Pioli: "A Firenze abbiamo avuto meno attenzione del solito, domani servirà più qualità"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Milan, ritornando sulla prestazione di Firenze: "Non si deve mai giudicare una prestazione per una giocata o per una situazione. A Firenze abbiamo perso perchè nelle due aree di rigore non siamo stati precisi come altre volte. Abbiamo avuto meno attenzione e qualità del solito. Non è una questione di approccio. Purtroppo non abbiamo fatto gol, ma questo è il calcio. Dobbiamo sapere per domani sera che serve la prestazione con qualità e attenzione nelle due aree di rigore, altrimenti la prestazione è aria fritta".