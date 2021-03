Pioli a Milan TV: "Dobbiamo ritrovare entusiasmo e spensieratezza"

Queste le parole di Stefano Pioli rilasciate ai microfoni di Milan TV, al termine del match di San Siro contro l'Udinese di Gotti:

Sui punti ottenuti in casa: "In casa stiamo facendo fatica. Questa sera abbiamo avuto l’occasione per migliorare lo score, ma abbiamo trovato delle difficoltà a livello tattico. Non abbiamo dato ritmo e qualità alla partita".

Sull'attacco: "Gli attaccanti di questa sera sono più di movimento e non d'area. La squadra era comunque competitiva. Non dovevamo subire gol".

Sullo spirito della squadra: "Sulla voglia di questi ragazzi di non mollare non ci sono più dubbi. Ma non dobbiamo essere contenti della prestazione e del risultato. Da domani penseremo alla prossima, dobbiamo ritrovare entusiasmo e spensieratezza".

Su Meite: "Nell'ultimo periodo al Torino non ha giocato con regolarità. Giocando con continuità trovi più ritmo. La sua prestazione è stata sicuramente positiva".

Un aggettivo per stasera: "Preoccupato per gli infortuni sì, perché è un momento decisivo per il campionato è per l’Europa League. C’è bisogno di energie e di qualità diverse. Oggi non potevamo fare queste scelte. Volevamo ripetere la prova di Roma, ma era impossibile perché l’avversario aveva un tipo di calcio diverso".