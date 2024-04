Pioli a Milan TV: "Serviva vittoria così per iniziare tre settimane pesanti. Chukwueze? E' cambiata la testa"

Grande prestazione del Milan nell'ultima sfida prima dell'andata dei quarti di finale di Europa League che giocherà a San Siro contro la Roma. I rossoneri hanno archiviato senza troppi patemi la pratica Lecce con un 3-0 secco, grazie alle reti del 9, del 10 e dell'11: Giroud, Leao e Pulisic. Al momento i rossoneri sono a più 9 punti sulla Juventus terza in classifica e che domani scenderà in campo. Al termine della sfida il tecnico rossonero Stefano Pioli è stato intervistato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole.

Sulla striscia di risultati: "Chiaro che dobbiamo sempre trovare dentro di noi motivazioni importanti e c'erano tutte in questa partita. Vogliamo continuare in questo periodo positivo. Serviva una vittoria del genere per cominciare bene queste tre settimane che saranno pesanti sul nostro bilancio stagionale. Tutti stanno bene e hanno risposto bene. Adesso tanta concentrazione per la sfida contro la Roma"

Sulle assenze pesanti che non si sentono: "La nostra intenzione è sempre cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche di gioco dei giocatori che schieriamo. A volte ci è risucito meno con la mancanza di alcuni giocatori, ora il livello di inserimento, apprendimento e condizione è buona ed è meno determinante cambaire un singolo giocatore pur con delle qualità importanti come può essere Theo, Rafa o Loftus oggi. Soddisfazione per oggi ma sappiamo che contro la Roma saranno 180 minuti tirati: dovremo recuperare bene le energie"

Sulla crescita di Chukwueze: "E' cambiata la sua testa. Adesso ha fiducia, è positivo, crede in quello che fa. Conosce meglio quello che deve fare la squadra in campo. E' un giocatore di qualità. Sono molto contento per lui perchè ha passato un momento difficile: dall'esterno sembra tutto e rose fiori ma i ragazzi vivono pressioni importanti. Lui ci ha creduto e ha lavorato tanto e questo fa piacere a me, al club e alla squadra"

Sul boato dei tifosi per Theo: "Che bello, è emozionante. Theo e anche Oli. Giocatore che i tifosi hanno imparato ad apprezzare. Io ho la fortuna di allenarli: bello quando il valore dei tuoi giocatori, tecnico e morale, è riconosciuto dai tuoi tifosi"

Sul derby di Roma prima dell'Europa League: "Non toglierà nulla alla Roma. Giocassimo martedì, lo sforzo a livello mentale può esserci. La Roma lo avrà preparata con attenzione e dispendio di energie ma giovedì la partita è talmente importante che la Roma, indipendentemente dal derby, sarà pronta"