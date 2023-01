Pioli a Milan Tv: "Siamo entrati in questa situazione per nostri demeriti, dobbiamo uscirci per nostri meriti"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato così la pesante sconfitta casalinga con il Sassuolo ai microfoni di Milan Tv. Le sue dichiarazioni integrali.

Sul momento nero: "La sconfitta è dura e il momento è difficile. Dobbiamo reagire. Chiaramente dopo la non vittoria con la Roma ci siamo persi e ci siamo bloccati. Troppe difficoltà tattiche e mentali. Dobbiamo lavorare con ancora più attenzione e precisione"

Sui problemi del Milan: "I problemi sono due: mentale e tattico. Devo entrare nella testa dei giocatori e capire cosa gli serve per uscire da questo momento e capire anche dal punto di vista tattico quali sono le cose che non stanno funzionando per porre rimedio"

Sul gruppo: "Non sono alcune sconfitte che mi fanno cambiare opinione sul mio gruppo o sulla loro affidabilità e professionalità dei miei giocatori. Serve parlarsi chiaro come abbiamo sempre fatto ma se serve farlo con più chiarezza lo faremo. Nessuno di noi voleva fare una partita così negativa e subire 5 gol in casa. Questo ci deve aiutare e ci deve spronare per non ripetere più prestazioni così e uscire da questo momento difficile.

Sul derby: "Per uscire da questo momento possiamo sfruttare anche le grandi partite, perchè le grandi partite sono difficili ma più è difficilie la vetta da scalare più grande è la soddisfazione. Dobbiamo isolarci da quello che c'è intorno: siamo entrati in questa situazione per demeriti nostri e ne possiamo uscire per meriti nostri"