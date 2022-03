Pioli a MilanTv: "Dobbiamo essere più concreti sotto porta. Ibra? Sarà determinante in questo finale"

MilanNews.it

Intervistato a MilanTv, Stefano Pioli ha commentato così il successo con il Cagliari: "Tutte le partite sono molto difficili, il calendario non è facile. Stasera è più un caso, la partita mi è piaciuta per la qualità che abbiamo messo sul campo. E' un passo in avanti per la prestazione, anche perché dopo il gol non abbiamo smesso di giocare. Segnare solo un gol può essere pericoloso, dobbiamo essere più concreti sotto porta".

Un'altra vittoria in trasferta: "E' un dato importantissimo, noi e il City avevamo gli stessi risultati fuori casa. Dobbiamo continuare così e pensare alla prossima partita. Prima del match ho detto ai ragazzi che ho visto una settimana perfetta, ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita".

Sulla squadra: "E' una grande fortuna avere un gruppo di qualità così disponibile. Dobbiamo mantenere questo grado di disponiblità nei confronti della squadra. Se tutti noi ci togliamo qualcosa del nostro per darlo alla squadra, alla fine dell'anno otterremo una grande soddifsazione".

Su Ibrahimovic: "Ibra sta meglio, oggi ho preferito fare altre cambi. Sarà determinate nel finale di campionato".

Sulla gestione della partita: "Questa è la dimostrazione che ho una squadra intelligente. Con l'Empoli, dopo il gol segnato, abbiamo gestito la palla piuttosto che attaccare. Oggi abbiamo fatto il contrario ed è il nostro modo di giocare e dobbiamo farlo con continuità".