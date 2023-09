Pioli a MilanTv: "Sono felice dei miei giocatori. Tomori è aggressivo, ma non sempre si può entrare. Jovic l'ho sentito, lo seguivamo"

vedi letture

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di MilanTV dopo la vittoria contro la Roma nell'anticipo della terza giornata di Serie A. Ecco le sue parole.

Sulla partita: "Abbiamo approcciato bene oggi, come nelle altre due sfide. Abbiamo subito poco, poi c'è stata l'espulsione: stavo per togliere Tomori, peccato. Però i ragazzi meritavano la partita, la volevano portare a casa e l'abbiamo fatto".

Sul suo percorso da allenatore: "Spero di avere ancora tanto da dare. Sono felice dei miei giocatori, del mio club, dei miei tifosi. Voglio togliermi delle soddisfazioni con loro".

Su Tomori: "Fik stava facendo una grandissima partita, con grandi letture in fase difensiva e in costruzione. Lui è molto aggressivo, è vero che a volte dovrebbe temporeggiare. L'avrei cambiato, è un grande peccato. E non l'avremo per il derby, purtroppo".

Sul nuovo acquisto Jovic: "Era in una lista di giocatori che avevamo seguito. Arriva da una stagione un po' difficile, ma sarà voglioso e cercherà il riscatto con noi. L'ho sentito".