Pioli a MTV: "Nella ripresa ci è mancata la voglia di muoverci con efficacia, ma fase difensiva fantastica"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post Milan-Empoli: "Primo tempo di buon livello, dovevamo segnare di più. Nel secondo tempo ci è mancata la voglia di muoverci con movimenti più efficaci davanti e non siamo riusciti a portare la palla nella loro metà campo. Abbiamo trovato un avversario tecnico e veloce. Sono molto soddisfatto della fase difensiva, abbiamo lavorato con tanta generosità e tanto sacrificio. I tifosi ci hanno aiutato nei momenti decisivi della partita. Sono molto soddisfatto".

Per la prima volta nel 2022 il Milan ha tenuto la porta inviolata per due gare consecutive...

"La squadra ha voluto difendere cont utte le forze e tutte le energie. Abbiamo rischiato poco, è così che bisogna fare. Le partite sono complicate: solamente con questa applicazione puoi portarle a casa".

Dal punto di vista tattico come ha interpretato la partita?

"Senza palla abbiamo stretto Leao, quindi quando ricevevamo palla non sempre Leao faceva in tempo ad aprirsi giocando quasi con due punte; l'altro esterno doveva essere più aperto, ma tutto sommato abbiamo lavorato abbastanza bene. Se non riusciamo a far salire la squadra è difficile avere tanti giocatori vicini; bisogna dare meriti all'Empoli che non ha mai smesso di pressarci".

Perché il Milan ha fatto fatica nel secondo tempo?

"Davanti non ci siamo mossi con i tempi giusti, non offrendo le soluzioni migliori. Abbiamo fatto fatica a salire, ma una fase difensiva veramente fantastica: abbiamo vinto una partita difficile, ma importantissima".