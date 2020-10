Pioli a MTV: "Sono contento della prestazione di Leao. Non capisco la scelta di giocare il derby il sabato"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Milan-Spezia, Stefano Pioli ha parlato della vittoria dei rossoneri. Queste le sue parole:

Sulla vittoria.

“Le partite vanno sempre giocate, combattute e vinte anche con normali difficoltà. Ad inizio stagione giocare con questo ritmo e intensità ben 6 partite in 18 giorni, è un segnale importante. Siamo partiti con questo obiettivo e raggiungerlo è importante e ci rende orgogliosi. Ci sono però ancora alcune cose da migliorare”

Sul piano partita.

“Ho schierato la migliore formazione possibile. Magari non era quella che ci si aspettava ma eravamo stanchi e questo dispendio di energie ha portato a queste scelte di formazione. Abbiamo fatto un buon primo tempo, con alcuni errori ma ho avuto buone risposte da chi ha giocato e da chi è entrato. Abbiamo la fortuna di avere cinque cambi anche in in Europa e avere una rosa come questa mi permette di avere più soluzioni”

Su Leao.

“Sono contento della sua prestazione. Lavora da pochi giorni ma si è fatto trovare pronto e ha giocato bene sia come esterno che come attaccante centrale. Questo mi permette di avere molte soluzioni per un calendario impegnativo. E’ entrato bene anche Hauge e anche chi ha giocato meno. Dobbiamo riposare e pensare alla prossima partita"

Sulla sosta e sul derby.

“La sosta sarà importante. Sarà una presentazione al derby particolare ed è stata una scelta strana giocare il derby di sabato con solo due giorni per preparare la partita dopo le nazionali. Sono le classiche partite dove l’allenatore non deve mettere pressioni am devo concentrarmi solo sulla strategia e sugli uomini da mettere in campo"