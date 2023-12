Pioli a Sky: "Faremo di tutto per vincere l'Europa League. Obiettivo tornare in Champions"

Intervistato a Sky Sport, Stefano Pioli ha commentato la vittoria contro il Newcastle.

Sulle emozioni: "Un po'... tante cose. Esserci usciti dalla Champions è una cosa che dispiace visto il percorso dell'anno scorso. Stasera siamo stati bravi a stare dentro la partita, non ci siamo intimoriti e demoralizzati, abbiamo giocato un ottimo secondo tempo. Faremo di tutto per vincere l'Europa League".

Sulla partita: "Loro hanno messo un'intensità increidbile, stiamo parlando di una squadra che ha perso contro LIverpool e Dortmund in casa. Oggi deve darci convinzione. Mi spiace che la squadra non stia sfruttando il proprio potenziale: la squadra è forte e può fare meglio in campionato e bene in Europa".

Sul rammarico: "Nelle partite di Champions dove abbiamo creato non siamo riusciti ad avere quella determinazione per vincere. In campionato abbiamo avuto troppi alti e bassi, abbiamo un potenziale che può portarci lontano. Il nostro obiettivo minimo è tornare in Champions".

Su Leao: "Che sia maturato tanto sicuramente sì. I giocatori crescono velocemnte, lui sta facendo passi da gigante. Non sapevo quanto minutaggio potesse avere, gli chiedevo continuamente come stava".

Sul secondo tempo: "Veniamo da esperienze in cui i secondi tempi regaliamo qualcosa. Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato di essere forte e di avere orgoglio".