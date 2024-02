Pioli a Sky: "Kjaer sta bene, ha recuperato. L'Europa League ora è la nostra Champions"

Mister Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Rennes di Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni.

Non è la Champions, ma è comunque uno stimolo? “Non averla mai vinta è una motivazione in più. Qualche mese fa c’è la stata la delusione, ma ora la nostra Champions è l’Europa League. Dobbiamo rimanere concentrati, il Rennes sta molto bene. Dobbiamo essere molto concentrati su domani, che può essere già un qualcosa per portarci in vantaggio sui nostri avversari”.

Che ambizioni ha il Milan? “Bisogna vivere gara dopo gara, l’obiettivo ora è solo sul doppio scontro col Rennes. Dobbiamo comunque partecipare a questa competizione con l’assoluta ambizione di arrivare fino in fondo. Sarà una competizione molto difficile, basta pensare che Bayer e Liverpool sono prime nei rispettivi campionati. Dobbiamo essere ambizioso e provare assolutamente a superare il Rennes”.

Il bel clima a Milanello: “È un bel momento per noi, sappiamo che dentro le stagioni ci sono momenti negativi che vanno superati con convinzione e momenti positivi che vanno portati avanti. Ieri non è stata la mia festa (per le 100 vittorie in Serie A col Milan, ndr) ma è stata la vittoria di un gruppo che lavora insieme da 4 anni e che vuole migliorarsi. Chukwueze oggi l’abbiamo accolto facendogli i complimenti per aver raggiunto la finale, anche se poi non ha vinto. Il gruppo ha voglia di fare, ha voglia di credere nelle proprie qualità”.

Su Kjaer e Thiaw: “Simon sta bene, ha recuperato bene, credo possa essere della partita. Così come credo che possa essere convocato Malick. Con un minutaggio ridotto ma sarà convocato”.

Sul Rennes: “Sappiamo da tanto tempo di doverli affrontare, li abbiamo seguiti per tante partite. Hanno un ottimo allenatore, sono una squadra molto rapida e molto verticale con ragazzi giovani, di qualità e di talento. Sono da affrontare con molta attenzione. Noi giochiamo in casa, sarebbe molto importante prendersi qualche vantaggio per la partita di ritorno”.