Pioli a Sky: "Potevamo fare di più, ma è un buon vantaggio per il ritorno. Ecco cosa abbiamo sbagliato sui gol"

Dopo il successo per 4-2 contro lo Slavia Praga, Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di Sky: "Potevamo fare di più. Mi aspettavo un secondo tempo con più ritmo. E' una buona vittoria contro un avversario solido, quindi il passaggio del turno è ancora da conquistare, anche se il vantaggio è buono".

Sui due gol subiti: "Abbiamo commesso delle piccole distrazioni sui due gol. Dovevamo creare qualcosa in più. In 10 loro si sono chiusi ancora di più. Ci voleva più ritmo e velocità".

Sullo Slavia: "Loro sono una buona squadra. Mi aspetto una partita diversa al ritorno visto che devono recuperare due gol e non potranno fare tutta la partita ad aspettarci. Sono veloci e pericolosi sulle palle inattive. Dovremo affrontarla con attenzione perchè hanno dimostrato di essere una squadra seria".

Sul secondo gol subito: "L'altezza della linea la stabilisce il portiere. Di solito in quelle situazioni facciamo due linee. Non siamo stati fortunati per la deviazione di Tomori, Theo ha stretto, ma abbiamo sbagliato le posizioni iniziali per me. Non siamo stati pronti. Anche nel primo abbiamo concesso troppo spazio anche se eravamo tre contro due fuori area. Il secondo gol loro ci ha tolto qualcosa, per fortuna poi abbiamo fatto il quarto. Al ritorno loro proveranno a fare la partita della vita. Anche a Rennes abbiamo commesso un errore simile nell'occasione del rigore di Jovic. Siamo stati troppo alti con una linea sola. Dovremo analizzare questa situazione".

Sulle difficoltà in impostazione: "Gabbia e Kjaer hanno qualità tecniche. Abbiamo riempito troppo gli spazi, i terzini erano troppo alti, invece dovevano stringere di più così da lasciare più spazio sugli esterni a Leao e Pulisic. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma è normale quando gli avversari giocano bassi e si chiudono".