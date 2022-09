Pioli a Sky: "Servirà una prestazione di alto livello. Vi spiego perchè ho scelto Diaz e non CDK"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli ha dichiarato a Sky prima della Dinamo Zagabria:

Sui tifosi: "E' un orgoglio e un onore rappresentare questo club in Champions. Dovremo mettere in campo la nostra migliore prestazione possibile. Servirà una prestazione di alto livello".

Sulla scelta di Brahim: "Per due motivi: uno perchè penso che la Dinamo ci aspetterà e Brahim con la sua rapidità piò esserci utile. E poi non ho attaccanti in panchina e De Ketelaere può essere buono per cambiare qualcosa in avanti durante la gara".

Su Leao: "Ha fatto benissimo a Genova, poi i due cartellino possono succedere, sono state cose involontarie. Darà il massimo anche stasera".

Su Giroud: "Sta bene, non vede l'ora di mettere a disposizione della squadra le sue qualità".