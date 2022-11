Pioli a Sky: "Vogliamo dimostrare di far bene sia in Champions che in campionato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Milan-Spezia. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero:

Sulla partita dell’anno scorso: “Passata stagione, un’altra partita… Non ci ho pensato minimamente. Veniamo da una sconfitta in campionato, vogliamo ripartire subito”:

Come sta questo Milan? “Per quello che ho visto sta bene, le scelte che ho fatto sono in base alle condizioni dei miei giocatori”.

Su Origi: “Sta bene, fisicamente e mentalmente sta bene. È un giocatore forte, mi aspetto sempre tanto dai miei giocatori. È pronto per fare una buona partita”.

L’obiettivo da qua alla sosta: “Non possiamo commettere l’errore di guardare troppo avanti. Siamo passati da due partite molto impegnative in Champions e abbiamo fatto meno bene in campionato, questa sera vogliamo dimostrare di poter far bene in entrambe le competizioni”.