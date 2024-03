Pioli a Sky: "Vogliamo vincere questa coppa, ma ci aspettano molte sfide. Scelgo sempre la formazione migliore. Adli? E' un esempio per il gruppo"

Intervistato dal collega Peppe di Stefano, a Sky Sport, le parole dell'allenatore rossonero Stefano Pioli prima di prendere parola in conferenza stampa per la vigilia del match di domani sera contro lo Slavia Praga:

Sullo Slavia Praga

"Sono bravi, non dobbiamo sottovalutare nessuno, stiamo bene e sarà una partita importante per noi e per il nostro pubblico. Ci aspetta una partita simile a quella contro il Rennes, lo Slavia forse ha delle particolarità differenti e l'ho visto nelle ultime partite disputate, dovremo evitare distrazioni"

Sul percorso in Europa League

"Vogliamo fare qualcosa di importante e nella nostra testa c'è la voglia e l'idea di vincere questo trofeo, che il Milan non ha ancora vinto nella sua storia. Ci aspettano ancora tante sfide difficili"

L'umore a Milanello

"Stiamo bene, nell'ultima partita non abbiamo giocato benissimo e potevamo fare sicuramente meglio, ma siamo stati compatti e la squadra sa che questo è un momento cruciale per il nostro percorso. Vogliamo vincere l'Europa League e ci crediamo, ma sarà ancora un percorso lungo, adesso la testa è allo Slavia Praga"

Questione infortuni

"Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, Tomori, Thiaw e Kalulu avranno bisogno di minutaggio ma stanno bene, abbiamo passato momento difficili ma adesso stiamo bene fisicamente. Per me è importante avere dubbi e tutti i ragazzi a disposizione, siamo un grande gruppo e c'è bisogno dell'aiuto di ogni singolo elemento in questo periodo"

La formazione migliore

"Sia il Rennes sia lo Slavia in casa sono avversari temibili, sceglierò la formazione migliore sempre, anche tenendo in mente che in campionato non avrò Leao e Florenzi per squalifica. Dobbiamo pensare solo a fare bene gara dopo gara, ma le scelte che prendo sono sempre per il bene del Milan"

La rinascita di Adli

"E' l'esempio di chi ci crede, un simbolo del gruppo, di chi lavora e non si lascia andare nei momenti negativi. E' stato bravo anche a cambiare ruolo durante la stagione, quindi si sta meritando tutto questo. Cambiando ruolo poi cambia anche come interpreti la partita, l'anno scorso giocava sulla trequarti e ha fatto fatica a trovare spazio. Questa estate ne abbiamo parlato ed è stato molto disponibile a calarsi in questa posizione, non è ancora perfetto ma sta facendo bene".