A parlare del rendimento altalenante del Milan in casa ci ha pensato il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, in conferenza stampa. Ecco il suo pensiero: "Oggi è stato cosi, non è una cosa generale perché ad esempio col Manchester United in casa abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ma oggi non ci siamo riusciti e abbiamo pagato a caro prezzo perché non abbiamo vinto".