Pioli ammette: "Abbiamo fatto bene in Champions, molto peggio in campionato. Ma possiamo rimediare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan mister Pioli ha parlato della stagione della squadra finora, tra alti e bassi: "Credo di allenare un gruppo molto responsabile e coese che sa lavorare in un certo modo e che non si fa condizionare troppo da quello che si dice fuori. Sappiamo che abbiamo un finale di stagione molto importante. Sappiamo che abbiamo fatto molto meglio in Champions e molto peggio in campionato, ma possiamo rimediare. Per le scelte di domani sceglierò i giocatori che mi permettono di fare la partita migliore, contando che anche i ricambi potranno fare la differenza in una partita così delicata".