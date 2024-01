Pioli aspetta i suoi titolari: in che ordine rientreranno Thiaw, Tomori e Kalulu

Il Milan ha vissuto senza i difensori titolari gran parte della stagione. Il primo a "cadere" è stato Pierre Kalulu che già a settembre aveva alzato bandiera bianca, con il problema più grave. A seguirlo è stato Malick Thiaw, sempre per un problema muscolare, durante la partita contro il Dortmund a San Siro. Infine la beffa durante la trasferta di Salerno, anche Fikayo Tomori out per problema a livello muscolare: lui che era uno dei migliori.

Oggi il Corriere dello Sport cerca di stabilire un ordine con il quale i tre difensori rientreranno a disposizione di Pioli nel corso del prossimo mese o poco più. Il primo a rivedere il campo sarà Thiaw che in un mese circa dovrebbe tornare. Poi a ruota sarà seguito da Tomori. Per Kalulu bisognerà aspettare qualcosina in più.