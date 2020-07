"Se ho parlato con Pioli di rinforzi? Certo, ma non vi dico cosa ci siamo detti". Ivan Gazidis non si scopre, ma svela un dettaglio non di poco conto sul ruolo dell’allenatore nel prossimo mercato estivo: "Avrà un peso importante sulle decisioni", ha dichiarato l’a.d. rossonero, come riporta il Corriere dello Sport.