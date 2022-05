Pioli: "Avrò bisogno dei miei giocatori e di tutti i tifosi che saranno allo stadio"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa, parlando di ciò che servirà per la sfida in programma domani alle 18.00 contro il Sassuolo: "Mi sento di dire ai nostri tifosi che sarà una sfida difficile e che insieme, come stiamo dimostrando quest'anno, siamo sicuramente più forti. Abbiamo bisogno di tutto e di tutti. Io avrò bisogno dei miei ventotto giocatori e di tutti i tifosi che saranno a Reggio Emilia domani. Rassicurazioni non ci sono perché il pallone è rotondo, abbiamo novantacinque minuti per dimostrare e per finire al meglio il nostro lavoro".