Pioli: "Bologna squadra con principi di gioco, Palacio fa sempre la cosa giusta"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, Stefano Pioli è intervenuto per parlare della squadra emiliana. Il Bologna è una squadra insidiosa e che sa giocare al calcio. Pioli lo sa e alla domanda su come affrontare i rossoblù ha risposto così:

"Il Bologna ha giocatori di qualità, Palacio è molto intelligente, l'ho allenato, fa sempre il movimento giusto. E' una squadra che ha in concetti giusti. In fase offensiva hanno bei principi di gioco, noi però stiamo bene e dovremo dimostrarlo domani. Non dobbiamo sbagliare le cose semplici, si possono sbagliare le cose difficili e ci sta sbagliarle. Se facciamo bene le cose semplici siamo sulla strada giusta".