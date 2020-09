Pioli: “Brahim deve essere bravo ad alternare movimenti fra le linee e ad attaccare la profondità”

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, intervistato dai microfoni del canale telematico rossonero, ha parlato dell'impatto in Serie A di Brahim Diaz: "È un giocatore che non è un classico esterno, deve essere bravo ad alternare movimenti fra le linee e ad attaccare la profondità. Si sa muovere, sa leggere gli spazi. È appena arrivato anche lui, è molto giovane. Sono soddisfatto, ha perso qualche pallone ma deve capire. In Italia è un gioco diverso, più fisico e più intenso, lui però ha la qualità per fare cose importanti”.