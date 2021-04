Pioli: "C'è delusione e amarezza per come abbiamo giocato"

“C’è delusione e amarezza per come abbiamo giocato, e non ci sono giustificazioni”, ha confessato il tecnico milanista Stefano Pioli a SkySport dopo il pareggio contro la Sampdoria. “Non ci sono alibi. Siamo stati lenti nel fraseggio e imprecisi nelle scelte. C'erano tanti spazi per fare qualcosa di più. Quando fai scelte sbagliate e giochi una partita al di sotto del tuo livello, queste sono le prestazioni”.