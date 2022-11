Pioli carica: "Se gli avversari si aspettano il Milan di Torino, rimarrano delusi"

MilanNews.it

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra Milan e Salisburgo di domani, decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League, ha caricato l'ambiente così parlando di come ha gestito la sconfitta di Torino: ""Non ho dovuto dirgli niente (a Leao, ndr). L'ho visto bene. Abbiamo analizzato il ko di Torino. Se gli avversari pensano di rivedere il Milan di Torino rimarranno delusi. Leao sta bene come stanno bene anche gli altri".