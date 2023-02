Pioli cerca leader in mezzo al campo: Giroud e Tonali gli indiziati

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina cerca di indicare chi potrebbero essere i leader del Milan in mezzo al campo nel derby di domani sera. Pioli ha bisogno di qualcuno che si prenda emotivamente carico della squadra in mezzo al terreno di gioco. Due possibili indiziati sono Sandro Tonali, che non vive il momento di maggior brillantezza della sua carriera ma sa sempre come metterci verve e passione, e Olivier Giroud, il più esperto in campo non solo per la carta di identità ma anche per l'abitudine alla vittoria che ha sperimentato in carriera.