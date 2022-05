Pioli: "Chiedevo ai giocatori se sarebbero stati contenti di finire ancora secondi. Non saremmo stati contenti"

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sui meriti dello Scudetto: "Merito va al mix nel gruppo squadra: ci sono gli esperti con una mentalità incredibile, come Ibra, Kjaer e Olivier, che vogliono vincere sempre, anche nel quotidiano, accompagnati dalla gioventù degli altri calciatori che volevano migliorare. Noi dal primo giorno volevamo migliorare il risultato dell'anno scorso. Chiedevo ai miei giocatori se sarebbero stati contenti di finire ancora secondi. Non saremmo stati contenti. Questa è stata l'ambizione e la motivazione che ci ha spinto a migliorare giorno per giorno".