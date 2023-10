Pioli: "Ci si aspetta sempre che Leao faccia cose eccezionali. Oggi è stato penetrante, una spina nel fianco"

Mister Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport nel post partita di Dormtund-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Non ti fa arrabbiare Leao quando gioca palla indietro? “Credo che Rafa abbia fatto un’ottima partita. Ci si aspetta sempre che faccia cose eccezionali, gli si può concedere anche qualche errore, qualche scelta sbagliata. È stata una spina nel fianco per la loro difesa, è stato molto penetrante, ha saltato spesso l’uomo. Poi chiaro che il non vincere queste due partite di Champions ci lascia rimpianti. Dobbiamo migliorare quelle situazioni che in Champions non ci vedono ancora così cinici e concreti sottoporta perché la prestazione c’è stata. Dobbiamo assolutamente insistere per cercare di crescere ancora”.