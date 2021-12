Pioli consiglia Diaz: "Deve aumentare la qualità delle sue giocate, ma sta lavorando tanto"

Intervistato a DAZN dopo il successo sulla Salernitana, mister Pioli ha parlato così di Brahim Diaz: "Deve aumentare la qualità delle sue giocate, migliorare le giocate in verticale e fare più gol. Ma sta lavorando tanto per questo. Siamo una squadra molto giovane, ho detto ai ragazzi che dobbiamo giocare con entusiasmo e velocità. Spiace per l'infortunio di Pellegri, era partito bene ed ero certo che avrebbe fatto una bella partita".