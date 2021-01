Pioli contro il suo passato: con il Bologna quasi 100 panchine

Stefano Pioli questo weekend tornerà a Bologna da avversario. Il suo Milan infatti, sabato sarà di scena in Emilia Romagna in un match che dirà molto sullo stato psicofisico dei rossoneri dopo la sconfitta, con polemiche, nel derby di martedì contro l’Inter in Coppa Italia. Pioli dunque sfiderà il suo passato. Con il Bologna, il tecnico rossonero, ha totalizzato 97 panchine fra l’ottobre 2011 e il gennaio 2014. Il bilancio è stato di 32 vittorie, 28 pareggi e 37 sconfitte. Con i colori rossoblu, Pioli si è imposto a pieno regime fra gli allenatori di Serie A, e da quel momento in poi, ha sempre trovato una squadra in ogni stagione.