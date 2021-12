Pioli contro Spalletti: ecco il bilancio negli scontri fra i due tecnici

Milan-Napoli di domenica sera si può leggere anche come Pioli contro Spalletti. I precedenti fra i due tecnici sono 10 e le statistiche sono nettamente favorevoli al mister di Certaldo. Pioli in carriera non ha mai vinto contro Spalletti, riuscendo ad ottenere solamente 3 pareggi. Le altre 7 partite sono state tutte sconfitte. Questo Milan-Napoli è un’occasione enorme per interrompere la striscia negativa e per allungare sui partenopei, diretti avversari dei rossoneri in campionato.