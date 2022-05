Pioli convinto: bisogna continuare così. E il progetto comprende Maldini, Leao e Ibra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È uno Stefano Pioli raggiante e convinto quello che, nella serata di ieri, si è collegato con Fabio Fazio e gli studi di Rai3 per un intervento a 'Che tempo che fa'. Un omaggio al tecnico del Milan Campione d'Italia sì, ma anche un modo per l'allenatore rossonero di ribadire quella che è la vera forza della sua squadra: il progetto e tutte le sue componenti.



Il progetto e la dirigenza

"Eravamo partiti senza essere i più forti, lo siamo diventati. Il club ha dimostrato grande programmazione. I giocatori si sono continuamente messi in discussione nel lavoro. La politica del Club ha dato risultati importanti e credo che bisogna continuare su questa strada". Garanzia del progetto tecnico di cui parla Pioli è certamente Paolo Maldini, anche se l'ultima intervista a La Gazzetta dello Sport ha messo qualche dubbio sulla sua permanenza in rossonero: "In una stagione - spiega Pioli - ci possono essere delle opinioni differenti, ma abbiamo sempre affrontato ogni discussione per crescere e migliorare. Sarà così anche questa volta perché c'è ancora tanto lavoro da fare". In primis, con il calciomercato: "Con la dirigenza stiamo già affrontando il tema acquisti. Non si possono dire qui...".



Il progetto e i calciatori

Naturalmente, non si potrà prescindere da quelli che sono i leader della squadra. Il primo leader è, certamente, Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro dipende dall'operazione al ginocchio subita nei giorni scorsi: "Spero e mi auguro che resti. Lui si è operato per poter continuare a giocare. Spero che resti perché ha ancora tanto da dare". Il secondo leader, tecnico, è Rafael Leao, sul quale girano tante voci di calciomercato: "Rimane al Milan? Credo proprio di sì per quello che so io... Poi non sono né il proprietario né uno dei dirigenti. Mi auguro - dice Pioli - di lavorare ancora tanto con lui e ha ancora tanti margini di miglioramento".