Pioli: "De Ketelaere sta facendo tutto quello che gli sto chiedendo. Su Brahim..."

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in merito alla batteria dei trequartisti rossoneri: "C'è anche Adli, abbiamo varie soluzioni. Charles sta facendo tutto quello che gli sto chiedendo, si sta inserendo sempre di più e sempre meglio, sono contento delle sue prestazioni. Poi deve avere il tempo necessario per conoscere, ma io vedo un giocatore sereno. Brahim ha determinate caratteristiche per darci superiorità numerica. È inevitabile che mi chiediate sempre di chi non gioca, ma io scelgo sempre in base alla partita".