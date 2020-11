Pioli detta la linea: "Vogliamo comandare in ogni partita"

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dell'obiettivo del Milan in ogni gara: "Il nostro obiettivo è quello di comandare sempre le partite. Vogliamo essere propositivi. Siamo una squadra giovane, ma anche matura. Sappiamo che in questo periodo avremmo avuto tante partite. Domani ci aspetta una partita importante contro una squadra forte, siamo concentrati solo sul proseguire al meglio il nostro percorso".