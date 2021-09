Pioli: “Diaz e Calhanoglu non confrontabili. Brahim vero trequartista”

Stefano Pioli ha parlato a SkySport del miglioramento di Brahim Diaz e delle differenze con Calhanoglu: "Non abbiamo mai avuti dubbi sulle sue qualità, lo abbiamo voluto fortemente. Calhanoglu e Diaz non sono giocatori confrontabili, Brahim è un vero trequartista. Mi piace molto come attacca bene l'area avversaria e la profondità, oltre a dare una grande mano anche in fase difensiva".