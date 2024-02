Pioli: "Dobbiamo migliorare i numeri in trasferta. 4 a 0 dell'anno scorso? Sono cose che rimangono dentro"

Alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa presentando un po' la sfida dell'Olimpico, facendo riferimento non solo ai deludenti numeri in trasferta registrati fino a qui in stagione dalla sua squadra, ma anche alla brutta sconfitta che l'anno scorso vide gli uomini di Maurizio Sarri imporsi con un sonoro 4 a 0. Queste le sue dichiarazioni.

Dovete fare meglio in trasferta?

"Sì dobbiamo migliorare i nostri numeri in trasferta. Noi cerchiamo sempre di fare la partita e dovremo farlo anche domani contro un avversario di qualità. Servirà attenzione e continuità".

Ha ricordato il 4-0 dell'anno scorso alla squadra?

"Non c'è bisogno di ricordarlo, sono cose che rimangono dentro".