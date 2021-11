Pioli: "Domani giocherà Maignan. Tomori sta bene, ma non è pronto"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha svelato le condizioni di Maignan e Tomori: "Sta bene, ha cominciato a lavorare con la squadra da sabato. È pronto, ha accelerato tantissimo perché ha una grandissima mentalità. Giocherà lui domani. Tatarusanu ha fatto bene e sono contento di lui ma da domani torna Mike. Tomori sta meglio ma non è pronto per domani, dovrebbe essere convocato per mercoledì prossimo".