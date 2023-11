Pioli e Calabria ispirati da Sinner: ecco cosa hanno detto in conferenza stampa

vedi letture

Stefano Pioli e Davide Calabria sono intervenuti direttamente dalla sala conferenze del centro sportivo di Milanello nel consueto incontro con la stampa alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Domani, a San Siro alle ore 21, i rossoneri si giocheranno un’importante fetta del loro futuro europeo in questa stagione: non si può più sbagliare se si vuole centrare l’obiettivo della qualificazione degli ottavi di finale, né contro i tedeschi né nell'ultima sfida in casa del Newcastle.

A entrambi è stato chiesto di Jannik Sinner, tifoso rossonero e ieri campione con l'Italia in Coppa Davis, che potrebbe essere a San Siro domani sera. Pioli ha commentato così: "Non ci serve solo la sua grinta: ma il talento, la qualità, la mentalità, il voler vincere ogni singolo punto di Jannik. Se sarà allo stadio saremo felici. Gli faccio tanti complimenti, a lui, all'Italia e al capitano Volandri". Capitan Calabria invece ha detto: "Ci auguriamo di avere il talento di Jannik e non vediamo l'ora di metterlo sul campo"