Pioli e il curioso record condiviso con Ancelotti: la particolare statistica

Un percorso di crescita attraverso alti e bassi, cadute e risalite culminate poi con la gloriosa vittoria nel maggio del 2022 con il 19esimo scudetto vinto contro l'Inter. L'avventura di Stefano Pioli termina con un pareggio casalingo contro la Salernitana, ma racchiude dentro di sè immagini e ricordi indelebili per ogni tifoso milanista. I numeri dell'ormai ex tecnico rossonero introdotti da Giacomo Brunetti a Cronache di Spogliatoio ci portano dentro a quello che è stato il mondo Milan in questi ultimi anni.

Infatti, Stefano Pioli è il secondo allenatore più veloce nella storia del Milan a raggiungere 100 vittorie sulla panchina rossonera, dopo Carlo Ancelotti, più veloce di lui soltando di una partita (165 a 166).