Pioli e il manto erboso di San Siro: "Non credo che l'infortunio di Tomori sia riconducibile al campo"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Spezia, mister Pioli ha parlato del manto erboso di San Siro, evidentemente rovinato dopo tanti impegni a distanza ravvicinata: "In questo periodo, per il clima, i terreni non possono essere dei migliori. Non credo che l'infortunio di Fik sia riconducibile al terreno. I troppi impegni non permettono un intervento. Dopo la sosta speriamo di giocare su un terreno più pulito, per essere più veloci. Sulla rosa: abbiamo recuperato due giocatori e ne abbiamo persi altri due".